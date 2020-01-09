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(Özel haber) Karagümrük'ün genç yıldızı Egemen Pehlivan: "Hedeflerim sağlam"

Karagümrük'ün genç yıldızı Egemen Pehlivan, ikinci yarıya çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

09.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:01(Özel haber) Karagümrük'ün genç yıldızı Egemen Pehlivan:
Karagümrük'ün genç yıldızı Egemen Pehlivan, ikinci yarıya çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca "Hedeflerim sağlam" diyerek gelecekte iyi yerlere gelmek istediğini ifade etti.

Karagümrük'ün altyapısından çıkan ve sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu Egemen Pehlivan, kampında İhlas Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Özellikle Başkan Süleyman Hurma'nın çok güvendiği genç isim, takımında süre almaya başlarken, gelecek hedefleri ve kırmızı-siyahlı kulüple ilgili konuştu. Merkez orta saha, forvet ve kanat bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki futbolcu, özellikle Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe mücadelesinde 90 dakika sahada kalırken, gösterdiği performansla da dikkat çekmişti.

"Karagümrük'ün hedefi Süper Lig'e çıkmak"

Ligin ilk yarısında U19 Takımı'nda forma giydiğini söyleyerek sözlerine başlayan Egemen Pehlivan, "Göztepe ile oynanan kupa maçında ilk 11'de oynadım. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bunun ardından A Takım ile devam ettim. Ömer hocamın ve Süleyman başkanımın güvenini boşa çıkarmayacağıma inanıyorum. Kamp çalışmaları yoğun geçiyor. Sabah-akşam günde çift antrenman yapıyoruz. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Karagümrük'ün hedefi, ikinci yarıda ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkmak. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamalarını yaptı.

"Hedeflerim sağlam"

Karagümrük'ün altyapısından yetişen Oktay Derelioğlu, Serdar Topraktepe gibi isimler olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan genç oyuncu, "Çok çalışıyorum. Oktay Derelioğlu, Serdar Topraktepe gibi isimlerin forma giydiği gibi en iyi yerlerde olmak istiyorum. Öncelikli hedefim Karagümrük'ün A Takımı'nda uzun yıllar forma giyebilmek, sürekli bir şekilde forma giymek. Bunun için çok çalışıyorum, hedeflerim sağlam. Kendi adıma gereken her şeyi yapıyorum diyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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