Kazdağları'nda Sonbaharın Büyüleyici Güzelliği

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesine bağlı Evciler
köyünde bulunan Ayazma mesire yeri, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla büyülüyor. Kazdağları
'ndaki Ayazma mesire yeri sonbaharda eşsiz renk cümbüşüyle adeta büyülüyor. Hazan güzelliği yaşanan Ayazma'da ağaçlardan dökülen altın rengi yapraklar eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Ayazma'da sarı ve yeşilin armonik güzelliği ile bölgede bulunan büyük ve küçük birçok şelale drone ile görüntülendi. Seyrine doyum olmayan manzara havadan görüntülenerek gözler önüne serildi. - ÇANAKKALE
Evciler,Bayramiç,Kazdağları,Çanakkale
18 Kasım 2018 Pazar 10:30