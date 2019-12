(Özel haber) Kros Milli Takımı'ndan mesaj: "Gururluyuz"

Kros Milli Takımı'nın başarılı isimleri Ayetullah Aslanhan, Aras Kaya ve Yasemin Can, Lizbon'da kazanılan madalyalar nedeniyle gururlu olduklarını söyledi. 3 isim de önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye birçok madalya getirmek istediklerini ifade etti.Portekiz'in Başkenti Lizbon'da gerçekleşen 26. Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya alan Kros Milli Takımı'nın başarılı isimleri İhla Haber Ajansı'na konuştu. Gümüş madalya alan Ayetullah Aslanhan ve Aras Kaya ile bu yarışta üst üste 4. kez altın madalya kazanan Yasemin Can, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi adına güzel bir yarış olduğunu söyleyen Ayetullah Aslanhan, "Bu yarışa Kenya'da hazırlandık, verimli bir kamp oldu. Geçen sene bu yarışta 8. olmuştum. Yine Kenya'da hazırlanmıştık. Bu sene daha iyiydim ve kendime güvendim. Norveçli Jacob'un ardından ikinci oldum. O daha iyiydi. Önümüzdeki sene bir üst kategoride mücadele edecek ve inşallah ben şampiyon olurum seneye. Ülkeme madalya kazandırdığım için ve asker selamı verdiğim için mutluyum. Başta federasyon başkanımız Fatih Çintimar'a, kulübüm Fenerbahçe'ye, Halil Akkaş'a, sponsorumuz olan Turkcell'e ve beni bugünlere getiren antrenörüm Fahri Tunçtan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Aras Kaya: "Beni gören 'Gel beraber çay içelim' diyor"Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Aras Kaya, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Herkes arkadaş canlısı. Bize burada herkes nereye gidersek gidelim selam veriyor. Gördükleri her yerde 'Gel beraber çay içelim' diyorlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annelerim babalarım var. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve Türkiye'de olmaktan dolayı da çok mutluyum. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar var. Herkes bizden madalya bekliyor. Şimdi artık eve dönüp antrenman yapıp, beklentileri karşılamamız ve ülkemize, evimize madalya hediye etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Üst üste 4. kez şampiyon olan Yasemin Can ise "İnşallah devamı gelecek. Ülkem ve kendi adıma çok mutluyum. Hem şampiyonluğumu koruduğum için hem de 1 madalya daha aldığım için mutluyum. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kazanmak için elimden geleni yapacağım. Ama en önemlisi, Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkeme beklediği madalyayı getirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.İki sporcudan ırkçılığa karşı mesajKenya asıllı olan Yasemin Can ve Aras Kaya, son dönemde dünyada özellikle futbol sahalarında boy gösteren ırkçılıkla ilgili olarak da konuştu. Irkçılığın olduğu ülkelerin genellikle dünyaya geniş açıdan bakamayan ülkeler olduğunu söyleyen Aras Kaya, "Bu durum bu tarz ülkelerin genel problemi. Biz hepimiz biriz, tek olmamız lazım. Bu durumun Avrupa'da gelişebilmesi için bütün ülkelerin hep birlikte hareket etmesi lazım. Bizler hepimiz kardeşiz, o yüzden bir olmamız lazım" ifadelerini kullandı.Yasemin Can ise bu durumun kişilerle ilgili olduğunu söyleyerek, "Gördüğüm kadarıyla ülkelerdeki problem ülkelerle alakalı değil, kişilerle alakalı olabiliyor. Ancak biz onları seviyoruz, onlar da bizi sevsinler. Çünkü ben onları seviyorum. Çünkü biz insanız. Benim kimseye karşı kötü bir düşüncem yok, ben herkesi seviyorum" diyerek ırkçılığa karşı mesaj verdi. - İSTANBUL