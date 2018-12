05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10

Kendisi de bir spor akademisi mezunu olduğu için spora çok önem verdiğini söyleyen AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Küçükdoğan, "Beylikdüzü'nü spor cennetine çevireceğiz. Hem tesisleri hem hocaları hem de malzemeleriyle... Yapacağımız tesisler, Beylükdüzü'nde yaşayan 400 bin insanın hepsini kucaklayan tesisler olacak" dedi.AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Küçükdoğan, Beylikdüzü'nde gerçekleştirmeyi planladığı projeler ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak Beylikdüzü'nü bir spor merkezi haline getirmeyi planladıklarını aktaran Küçükdoğan, "Benim en çok önemsediğim spor. Kendimin de ilk spor akademisi mezunlarından olmam ve uzun yıllar bireysel spor yapmam sebebiyle Beylikdüzü'nü spor cennetine çevireceğiz. Hem tesisleri hem hocaları hem de malzemeleriyle. Şu anda Beylikdüzü'nde çok basit şeyler yapılıyor ama bu görselin ötesine geçmiyor. Yapacağımız tesisler, Beylükdüzü'nde yaşayan 400 bin insanın hepsini kucaklayan tesisler olacaktır. 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı sağlayacağız. Burada hem amatörce hem de profesyonelce spor yaptıracak yeterli elemanların da olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı."Dünya çapında sporcular yetiştirmeliyiz"Beylidüzü'nden Türkiye ve dünya çapında sporcular çıkaracaklarına inandığını söyleyen Mahmut Küçükdoğan, "400 bin insanı kucaklayacak bütün branşlarda spor yaptırmayı düşünüyoruz. Tabii ben 20 branş kadar düşünüyorum. Ama eğer tesisleriniz olmazsa 400 bin insana spor yaptırmak sadece lafta kalır. Sonra bu tesislerde hocalar ve malzemeler olacak. Bunların hepsini yapacağız ve İstanbul 'un 39 ilçesi içerisinde sağlıklı yaşam adına en önde gelen ilçe Beylikdüzü olacak. 400 bin insanı spor yapmak üzere hedeflediğimizde mutlaka sporu seven insanlar da bizi teşvik edeceklerdir. Zaten Beylikdüzü'nde aidiyet duygusunu oluşturmamız için mutlaka Beylikdüzü'nün simgesi olan bazı branşlarda hem Türkiye hem de dünya çapında sporcular yetiştirmemiz lazım. Dünya çapında yetiştireceğimiz sporcular ferdi olacak tahminimce. Halter, güreş, jimsantik gibi branşlarda. Kulüp bazında da inşallah Türkiye çapında spor kulüplerimiz olacak" şeklinde konuştu."Trafik ve yol meselesini halledeceğiz"Göreve geldiği takdirde Beylikdüzü'nün birçok yerine modern otoparklar yapacaklarını dile getiren AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Küçükdoğan, "10. Dönem İl Genel Meclisi'nde Spor Komisyonu başkanlığı yaptım. O dönemden sonra da kısa bir dönem Beylikdüzüspor Kulübü başkanlığı yaptım. Beylikdüzü, sportif olarak İstanbul'un değil Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Trafik konusunda ise hakikaten ben şu anda Beylikdüzü Belediyesi 'ne bulunduğum yerden gidemiyorum. Nasıl gidileceğini de el yordamıyla bulmaya çalışıyorum. Bir misafirim geldiğinde ise gitmesi için belediyeyi tarif edemiyorum. Geldiğimizde evvala trafik, yol ve otopark meselesini halledeceğiz. Beylikdüzü'nde insanlar araçlarını yollara park etmeyecekler. Dünyanın en modern otoparkları Beylikdüzü'nde olacak ve trafik keşmekeşliği bizim dönemimizde asla olmayacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın her yönden Türkiye için bir şans olduğunu da sözlerine ekleyen Küçükdoğan, "Ama biz onun ne kadarını değerlendirebildik ben onu kamuoyunun takdirine sunuyorum. İnşallah bu şansı en iyi derecede değerlendireceklerden birisi Beylikdüzü ve Mahmut Küçükdoğan olacağına ben inanıyorum" dedi."İşsizliği bitireceğiz"Beylikdüzü'nde işsizliği bitirme adına da çeşitli projeler geliştirdiklerini söyleyen Mahmut Küçükdoğan, şöyle konuştu:"Belediye ve iş adamlarıyla el birliği içerisinde iş arayıp da bulamayan kimse kalmayacak. Beylikdüzü'nde yaşayan herkese organize sanayide olsun veya başka iş yerlerinde bizzat kendi ellerimle iş imkanı sağlamayı taahhüt ediyorum.""Hastane ve üniversite kuracağız"Beylikdüzü'nün modern bir hastaneye ihtiyacı olduğunu ve bunun için büyük gayret göstereceklerini belirten Başkan Aday Adayı Küçükdoğan, "Anadolu'da 70-80 bin nüfuslu vilayetlerde hastaneler var. Beylikdüzü'nün nüfusu 400 bin ama burada hastane yok. Bizim kenarımızda bir tane hastane var; Büyükçekmece Hastanesi. İnsanların buradan oraya ulaşması oldukça zor. Beylükdüzü'ne mükemmel bir hastanenin yapılması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Aynı zamanda buraya Beylikdüzü Üniversitesi'ni kuracağız. Bu en baştaki işlerimden birisi olacak. Bu üniversiteyle birlikte de çok önemli çalışmalar yapacağız" dedi."Yeşil Vadi'yi denize kadar yapacağız"İstanbul'un en büyük kent parklarından biri olan Beylikdüzü Yeşil Vadi'yi denize kadar uzatacaklarını ve üzerindeki yapılanmayı da kaldıracaklarını vurgulayan Küçükdoğan, şöyle konuştu:"Yeşil Vadi, Ekrem beyin zamanında sonuçlanmıştır ama ondan önce Yusuf Uzun 'un başkanlığı döneminde oranın yüzde 70-75'i tamamlanmıştır. Ekrem bey sadece oranın bir kısmının yeşillendirilmesini yapmıştır. Biz ise Yeşil Vadi'yi denize kadar yapacağız. Onun yaptığı şu anda yapılması gerekenin yüzde 10 veya 15'i. O vadideki bütün yapılaştırmaları da ortadan kaldıracağız. O zaman gerçek manada Yeşil Vadi olacak. Şu anda orası küçük bir parça. Ama biz yaptığımız zaman insanlar oranın ne olduğunu görecekler. Yeşil Vadi'nin denize kadar inmesindeki maksat ise yeşil ile maviyi buluşturmak. İşte o zaman Yeşil Vadi esas olacak. Aynı zamanda burada engelli vatandaşlarımıza çok özel tesisler yapacağız. Bunun yanında engelli vatandaşlarımız binaların giriş ve çıkışlarında oldukça zorlanıyorlar. Buralarda da onların rahat girmesi için rampa veya asansör düzenlemeleri yapacağız. Yeşil Vadi'nin yakınlarında da hayvanların yetiştirilmeleri için yerler yapacağız. Spor ve ruh sağlığını beraber gözeten tesisler de kuracağız. İnsanlar bedenini geliştirirken ruhu da sağlıklı hale gelecek. Şu anda ülkemizin de en büyük sıkıntılarından biri; hem beden hem de ruh sağlığından yoksunuz. Biz Beylükdüzü'nde ikisini beraber yeşerteceğiz. Vatandaşlarımın gözlerinin içinin güldüğüne de inanıyorum. Onlar da bu projelere büyük destek verecekler. Çünkü bu projeleri Beylikdüzü'nde yaşayan, eli tutan, aklı eren herkesle yapacağız.""Ulaşımda denize ağırlık vermemiz lazım"Beylikdüzü'nde yaşanan trafik sorununu gidermek için deniz ulaşımına yönelmek gibi düşüncelerinin olduğuna da dikkat çeken AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Küçükdoğan, şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'un metrodan önce denizi kullanması gerekirdi. İstanbul'un 39 ilçesine denizden ulaşma imkanımız çok daha kolay. Biz metrodan önce deniz otobüsleri, deniz taksileri ile İstanbul'u donatmış olsaydık şu anda trafik diye bir problemimiz kalmayacaktı. Maalesef denizi hiç kullanmıyoruz. Bundan 15 yıl önce Avustralya 'ya gittiğimizde bu dediğim projeyi insanlar uygulamıştı. İstanbul sokaklarında dolaşan 20 bin taksinin 15 binini denize atsak, deniz otobüslerini, deniz minibüslerini oraya atsak ve bunu da devletin elinden özelleştirmeye yönlendirsek ben inanıyorum ki İstanbul trafiğinin yüzde 95'i denizden hallolur ve kara da müthiş şekilde rahatlar. İnşallah biz Beylikdüzü'nde bize düşen görevi yapacağız."Mahmut Küçükdoğan, Beylikdüzü'nü modern bir yapıya kavuşturacaklarını aktararak, "Beylikdüzü'nde aidiyet duygusunu oluşturan işleri yapacağız. İnsanlar burada oturdukları için kendilerine paye çıkaracaklar ve Beylikdüzü'lü olmaktan iftihar edecekler. İnşallah bunları göreve geldiğimizde herkes görecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL