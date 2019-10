- (Özel haber) Melis Yılmaz: " Fenerbahçe 'de oynuyorsanız hedefiniz her zaman şampiyonluk"Sıla Çalışkan: "Fenerbahçe'de olmak herkese nasip olmaz"İSTANBUL - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcuları Melis Yılmaz ve Sıla Çalışkan, sarı-lacivertli takımda oynamanın herkese nasip olmayacağını belirtirken, hedeflerinin de her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli voleybolcuları Melis Yılmaz ve Sıla Çalışkan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk olarak yeni sezon hakkında düşüncelerini dile getiren Melis Yılmaz, "Büyük yatırımların yapıldığı, transferlerin yapıldığı, beklentilerin olduğu bir takım olacak. Her sene hedefimiz şampiyonluk. Bu sene hem erkekler hem bayanlar için çok iyi takım kuruldu. Güzel hazırlık dönemi geçirdik. Milli takımdaki oyuncularımız çok hazır geldi. Biz de burada Topuk Yaylası'nda hazırlık yaptık. Hem kondisyon hem fizik anlamında çok iyi hazırlandık. Önemli hazırlık maçları yaptık. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedefiniz her zaman şampiyonluk. Tüm kulvarlarda kupaları almak istiyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çocukluğum Fenerbahçe ile başladı. Fenerbahçe'nin bir sporcusu olmanın farklı olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir taraftar var. Bu formayı giymenin bir sorumluluğu var ve biz de bunun farkındayız" dedi.Sıla Çalışkan: "Fenerbahçe'de olmak herkese nasip olmaz"Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Sıla Çalışkan ise, "2 ay öncesinden çalışmalara başladık. Topuk Yaylası süreci geçirdik. Milli takımdaki oyuncularla daha güçlü olduk. Tamamen hazırız. Kelsey aramıza yakında katılacak. Yeni sezona hazırız. Bol başarıyla, Fenerbahçe olarak tüm kupaları istiyoruz. Fenerbahçe'de olmak herkese nasip olmaz" şeklinde konuştu.