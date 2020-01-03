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(Özel Haber) Milli halterci Yiğit: "2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum"

Milli halterci Berkant Yiğit, "2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsüye çıkmak istiyorum" dedi.

03.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:43 (Özel Haber) Milli halterci Yiğit:
Milli halterci Berkant Yiğit, "2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsüye çıkmak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Romanya'da düzenlenen U23 Şampiyonası'nda üçüncü olan milli halterci Berkant Yiğit, İhlas Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Haltere 9 yaşında, milli takım antrenörü İsa Altınyurt aracılığı ile başladığını dile getiren Yiğit, "2 sene boyunca süren çalışmalar sonrası ilk yarışmama 13 yaşında çıktım. Bu zamana kadar ciddi bir çalışma programı ile Türkiye şampiyonlukları ve dereceler elde ettim. Ayrıca uluslararası derecelerim de mevcut" diye konuştu.

"2 ay içerisinde 30 kilo farkı aşarak Romanya'ya gittim"

U23 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için rakibi ile olan 30 kilo farkı 2 ay içerisinde kapattığını vurgulayan milli halterci, "Romanya Bükreş'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası için 2 sene önceden çalışmalara başladık. Bu süreçte maddi manevi ve birçok sorunla mücadele ettik. Kamp öncesinde rakibim ile aramda 30 kilo fark vardı. Bu sebepten kampa alınmadım. Ama hocam ile federasyon başkanımız Tamer Taşpınar'a 30 kilo farkı kapatacağımıza dair söz vererek kampa alındım. 2 ay içerisinde 30 kilo farkı aşarak Romanya'ya gittim. Bükreş'te 111 kilo koparma, 150 kilo silkme ile Avrupa üçüncüsü oldum" ifadelerini kullandı.

"2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsüye çıkmak istiyorum"

Hedeflerinden bahseden Berkant Yiğit, "İlk hedefim 2020 yılının eylül ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olmak. Daha sonrasında 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsüye çıkmak istiyorum. Finlandiya için hazırlıklarıma 2 yıl önce başladım" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Avrupa, Paris, Spor

Kaynak: İHA

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