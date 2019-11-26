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(Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Serdar Koca, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

26.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:23(Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca:
Badminton Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Serdar Koca, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Akdeniz Oyunları'nda çift erkekler kategorisinde Serhat Salım ile birlikte gümüş madalya kazanan milli badminton sporcusu Serdar Koca, Fransa'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda çift erkeklerde mücadele etmeye hak kazandı. Milli sporcu konuyla ilgili İhlas Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Koca, Avrupa Şampiyonası'na katılacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık şimdi önümüzde Fransa var. Oradan da iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Koca, 11-16 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Leuven kentinde düzenlenecek şampiyonada Türk halkının desteğini beklediklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da mücadele ederken Türk halkının desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlanıyoruz. Milletimizin duaları bizim için çok önemli. Onların da desteğiyle Fransa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." - İSTANBUL

Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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