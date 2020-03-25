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(Özel haber) Musa Aydın: "Erteleme kararı sonrası belirsizlik ortadan kalktı"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Ortada stres ve belirsizlik vardı.

25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:39
(Özel haber) Musa Aydın:
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Ortada stres ve belirsizlik vardı. Alınan karar sonucunda da önümüzü gördük ve belirsizlik ortadan kalktı. Psikolojik olarak biraz rahatladık" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenmesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yaşanılan belirsizliğin ortadan kalktığını belirten Aydın, "Alınan karar hayırlı olsun. 19-22 Mart'ta Macaristan Avrupa Kota Şampiyonası, ardından da 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Dünya Kota Müsabakalarımız vardı. Onlar ertelendi ve yeni tarihler belli değil. Bu virüs nedeniyle kamplarımızı yapamadık. Antrenmanlarımızı yapamıyorduk. Ben antrenörleri, antrenörler sporcuları sürekli arıyoruz. Onlar da evlerinde çalışıyorlar. Ortada stres ve belirsizlik vardı. Alınan karar sonucunda da önümüzü gördük ve belirsizlik ortadan kalktı. Psikolojik olarak biraz rahatladık" diye konuştu.

"Ülkemiz adına erteleme kararı iyi oldu"

Sakat sporcuları için alınan kararın bir avantaj olduğunu belirten Aydın, "Taha Akgül talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Normal şartlarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yetişecekti ama oyunlardan önce bir turnuvaya katılıp, kendisinin son durumunu görmek istiyorduk. Şimdi olimpiyatlar ertelendi. Bu süre zarfında turnuvalar ve kota müsabakalarımızda sporcularımızı daha iyi göreceğiz. Ülkemiz adına da iyi oldu. Taha bizim en güçlü altın adayımız. Taha da daha rahat bir şekilde hazırlanma fırsatı buldu. Rıza Kayaalp'in de boynunda sakatlığı belirdi. Bursa ve Hacettepe'de gerekli muayeneler yapıldı. O da fizik tedavi görüyor. İkisi de bizim altın madalya adayımız. Onlar da bu süreci atlatıp, 2021'de bizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızda olumsuz bir durum yok"

Sporcularının evlerinden çıkmadığını belirten Aydın, "Son olarak Avrupa Kota Müsabakaları için Macaristan'a gitmiştik. Oradan dönen sporcularımız evlerinde. Kendilerine yöneltilen kurallara dikkat ediyorlar ve evden çıkmıyorlar. Şu anda olumsuz bir durumumuz yok. Spor camiasından bazı kişilerin testlerinin pozitif olduklarını öğrendik. Fatih Terim başta olmak üzere tüm isimlere, Türk camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herkesi Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çağrılarına uymaya davet ediyorum. Bizler evimizdeyiz. Bu mesajlara ne kadar uyarsak bu süreci o kadar kısa sürede atlatırız. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan olimpiyatlar bir anlam ifade etmiyor. Ümit ediyorum ki ülkemiz ve tüm dünya bu pandemiden kurtulur ve normal sürece döner" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Musa Aydın, Aydın, Spor

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