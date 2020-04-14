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(Özel haber) Mustafa Tokgöz: "Bu yayıncı kuruluşun sınıfta kalma - geçme meselesidir"

Yayıncı kuruluşun kulüplere gerçekleştirmesi gereken ödememeleri durdurmasıyla ilgili olarak Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlara destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma-geçme meselesidir" dedi.

14.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:15
(Özel haber) Mustafa Tokgöz:
Yayıncı kuruluşun kulüplere gerçekleştirmesi gereken ödememeleri durdurmasıyla ilgili olarak Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlara destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma-geçme meselesidir" dedi.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kulüplere yapması gereken ödemeleri durduran yayıncı kuruluş hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini dile getirerek sözlerine başlayan Tokgöz, "Sıkıntılı dönemde tüm ticari anlaşmaların tekrar düşünüleceği bir süreç. Fedakarlık yapan büyük kuruluşlar rüşdünü ispat edecek, bir kez daha güvenilirlik kazanacak. Bu sınıfta kalma - geçme meselesi. Bugün fedakarlık yapan herkes yarın fedakarlık yapılmayı hak eder. Kalıcı olan bu ligdir" ifadelerini kullandı.

"Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı"

Geçtiğimiz sene yayın ihalesinde kulüpler olarak yayıncı kuruluşa gerekli kolaylığı sağladıklarını da hatırlatan Mustafa Tokgöz, "Bizim beklentimiz yayıncı kuruluşun fedakarlık yapması bu zor günlerde. Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı. Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlara destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma - geçme meselesidir" şeklinde konuştu.

"Her şey sil baştan yeniden düşünülür"

Gelecek sezon için yeni yayıncı kuruluş alternatifleri üzerinde durulabileceğini de işaret eden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Değerlendirilir ama burada önemli olan bu zor günlerde fedakarlık yapılması, gerekenin gerektiği gibi hareket etmesi. Eğer bu yapılmazsa her şey sil baştan yeniden düşünülür" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Kayserispor, Spor
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