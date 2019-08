- (Özel haber) Paraşüt tutkunları Diyarbakır'da pist alanı istiyor

- (Özel haber) Paraşüt tutkunları Diyarbakır 'da pist alanı istiyorDİYARBAKIR - Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı, hava sporlarının uçuş, eğitim ve tanıtımlarını yaptıklarını ama pist alanlarının olmadığı için yeterince ilgi ve çalışma yapamadıklarını söyledi. Diyarbakır'da 2010 yılında kurulan Atlas Sportif Havacılık Kulübü 50'nin üzerinde üyesiyle faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Kendilerine 'Düz bir kentin amatör paraşütçüleri' diyen kulüp, yüksek dağ olmadığı için yamaç paraşütünden çok motorlu paraşütle uçuşlar gerçekleştiriyor. Hem yamaç paraşütü için hem de pist alanı olmadığı için yakın illere gidip uçuşlar gerçekleştiren kulüp, bazen de Kırklar Dağı'nda uçuşlar yapıyor. Kulüp Başkanı Ahmet Karadaşlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Kırklar Dağı'nın motor paraşütü için uygun olduğunu ancak iniş pistinin olmadığını belirterek, yetkililerin bu spor için pist alanında kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini söyledi."Düz bir kentin paraşütçüleriyiz biz"Ahmet Karadaşlı, kulüplerinin 2010 yılında Diyarbakır'da farklı meslek kuruluşlarında çalışan ve havacılığa gönül vermiş grubun bir araya gelip öyle kurulduğunu dile getirdi. Hava sporları yaptıklarını, yamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütü olmak üzere faaliyetlerinin bu yönde olduklarını belirten Karadaşlı, "Aynı zamanda hava sporlarının özellikle yamaç paraşütünün eğitimlerini ve tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Biz hep kendimize söylüyoruz. Düz bir kentin paraşütçüleriyiz. Dağımız yok ne yazık ki, şu anda bulunduğumuz dağ Kırklar Dağı. Burası çok yükse olamadığı için burada yamaç paraşütü için çok elverişli değil. Ancak motorlu yamaç paraşütü için, bizim zaten kulüp vizyonumuzda budur. Biz Diyarbakır'ı paramotor cazibe merkezi haline getirmek için bir düşüncemiz var. Bunun içinde aslında defalarca yetkililerden yardım talebimiz oldu. Ancak her hangi bir gelişme olmadı. Mesela belli bir alanı bu iş için tahsis edilmesi, bir hava park yapılması bunun önünü açacaktır" dedi."Gençlerden çok rağbet var"Eğitimleri hızlandırıp turistlere farklı bir açıdan Diyarbakır'ı izleme olanağı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Karadaşlı, sözlerine şöyle devam etti: "Motorlu uçuşlarda sur üzerinde pek güzel uçuşlar gerçekleştirebilir. Hemen her hafta olmasa da hava koşulları uygun olduğu müddetçe organizasyonlar yapıyoruz. Ama genelde il dışına gitmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi burada aslında Ergani ilçemizde de uygun bir alan var. Hatta orası için çalışmalarda başlattık. Ama o da sonuçlanmadı ne yazık ki yarım kaldı. Bu konuda yine taleplerimiz olacak. Belediye ile kaymakamlıkla, gerekse valilikle tekrardan görüşme yapmayı ve bu sporu tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı, insanları gökyüzüyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlerden aslında çok rağbet var. Üye sayımız şu anda net rakam bilmiyorum ama ellinin üzerinde üyemiz var. Aktif olarak bunun yarısı halen bu sporu yapıyor. Her hangi bir destek söz konusu olmadığı için pilotlarımız kendi imkanlarıyla, kendi malzemeleriyle ne yazık ki bu faaliyetleri gerçekleştiriyor."