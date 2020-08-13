(Özel haber) Podolski: "Ailem ve ben Antalya'da mutluyuz"

Antalyaspor'un Alman yıldız futbolcusu Lukas Podolski, ailesinin ve kendisinin Antalya'da mutlu olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde ortağı olduğu dönercide İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyarak orta sıralarda bitirdiklerini söyleyen Podolski, "Sezon başında iyi bir durumda değildik, 17. sıradaydık. Düşme tehlikesi olan bir takıma gelme kararı vermek kolay değil. İyi transferler yaptık, takım birbiriyle uyum içinde gelişti. Bende tecrübelerimi takıma kattım" şeklinde konuştu. Bütün Antalya kentinin ikinci yarıda ortaya konulan başarılara ortak olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, "Daha önce 17. sırada iken hep birlikte kendimizi o durumdan çekip kurtardık" dedi.

Kendi performansından memnun olduğunu söyleyen Lukas Podolski, oynadığı 11 maçta 2 gol, 3 asistin iyi olduğunu belirterek, "Önemli olan Antalya'yı ligin alt sıralarından yukarıya çıkartmaktı. Alt sıralarda kalmak iyi bir durum değil. Hep birlikte başardık. Şimdi yeni sezona hazırlanıyoruz. Umarım iyi oyunumuzu devam ettiririz" diye konuştu.

"Antalya'da mutluyum"

Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesi sonrasında belki Antalyaspor'da bir yıl daha forma giyebileceğini ya da başka bir plan yapabileceğini söyledi. Ailesinin ve kendisinin Antalya'da mutlu olduğunu ifade eden Alman futbolcu, futbola devam etme noktasında fiziki ve manevi olarak kendisini iyi hissettiğini söyledi.

"Başakşehir'i tebrik ederim"

Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir ile ilgili de konuşan Podolski, "Uzun bir zamana ihtiyaç duydular. Birinci oluyorlardı sonra Galatasaray veya başkası onları geçiyordu. Uzun süre Trabzon şampiyon olacak gibi görünüyordu. Ben de Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum. İyi bir takım, iyi fizik ve güçlüydüler" dedi. Başakşehir'in tecrübeli oyunculara sahip olduğunu da söyleyen yıldız futbolcu, "Tebrik ederim, iyi bir iş çıkardılar. Geçmişte de sürekli üstlerde oynuyorlardı. Kim birinci ise o hak etmiştir, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Korona virüs pandemi sürecinde takımda herhangi bir vakanın yaşanmadığını söyleyen Lukas Podolski, seyircilerin yakında maçlara gelebilmesini umut ettiğini ifade etti.

"Maşallah iyi gidiyoruz"

Kendisinin de ortağı olduğu döner dükkanları zincirinin sürekli geliştiğini söyleyen Podolski, "Maşallah şimdiye kadar iyi gidiyor" dedi. Almanya için iyi bir konsept oluşturduklarını dile getiren başarılı futbolcu, yakında 7. döner dükkanını açacaklarını söyleyerek, "Ortağım Metin ile bu işe çok zaman harcadık. Yeni tasarım ile lezzetli döner sunuyoruz. İşimizi gönülden yapıyoruz. Neleri daha iyi yapabiliriz diye sürekli düşünüyoruz. Futbolda olduğu gibi yüzde yüzünü verirsen ticarette büyürsün. Bunu yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Döner bıçağını eline alarak döner kesen Podolski daha sonra hayranları ile fotoğraf çektirdi. - KÖLN