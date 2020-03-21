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(Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:50
(Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı
Kasımpaşa 'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.

Quaresma, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor

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