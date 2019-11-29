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(Özel haber) Ramil Guliyev: "Bütün planlarımızı olimpiyatlara göre kurduk"

Fenerbahçeli millet atlet Ramil Guliyev, "Bizim önümüzde olimpiyatlar var. Herkes ona hazırlanıyor ve en önemli olan o. Bütün gücümüzü, planlarımızı oraya göre kurduk" dedi.

29.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:50(Özel haber) Ramil Guliyev:
Fenerbahçeli millet atlet Ramil Guliyev, "Bizim önümüzde olimpiyatlar var. Herkes ona hazırlanıyor ve en önemli olan o. Bütün gücümüzü, planlarımızı oraya göre kurduk" dedi.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliğine milli atlet Ramil Guliyev'de katıldı. Guliyev burada İhlas Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunurken, bu etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Etkinliğin güzel geçtiğini söyleyen Guliyev, "Hava biraz soğuk ama hepimiz buradayız. Kadına şiddete karşıyız. Buna destek verdiğimiz kadar veriyoruz" diye konuştu.

"Bütün gücümüzü, planlarımızı Olimpiyatlara göre kurduk"

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan Guliyev, "Genelde bizim önümüzde olimpiyatlar var. Herkes ona hazırlanıyor ve en önemli olan o. Bütün gücümüzü, planlarımızı oraya göre kurduk. Oraya hazırlanıyoruz. Çalışmalara başladık. Kampa gideceğiz 1 Aralık'ta ve çalışmalara kamplarda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Ramil Guliyev, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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