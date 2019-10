- (Özel Haber ) Ricardo Faty: " Beşiktaş maçını taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz"MKE Ankaragücü Futbolcusu Ricardo Faty:"Bu maç üst sıraları zorlamak açısından çok önemli""Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız"ANKARA - MKE Ankaragücü Futbolcusu Ricardo Faty, Beşiktaş maçını kazanmak için için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken Fransız orta saha Ricardo Faty, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. İyi şekilde hazırlandıklarını belirten Faty, "Bu maç için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullanırken maçın kendilerinin olduğu kadar taraftar içinde önemli olduğunu belirtti."Bu maç üst sıraları zorlamak açısından çok önemli"Verilen milli aranın kendileri için çok verimli geçtiğini dile getiren Ricardo Faty, "Bizim için önemli bir maç. Büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Ama son 10 günümüz gayet iyi geçti. Bu maç için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Milli takımlarda görev alan bazı oyuncularımız aramıza katılıp antrenman yapamamıştı. Fakat hepsi döndüler ve kendi taraftarımızın önünde maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş maçın önemini biliyoruz. Bu maç üst sıraları zorlamak açısından çok önemli. Taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu."Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız"Çok mücadeleci bir takım olduklarını vurgulayan başarılı futbolcu, "Sezona iyi başlayamadık. Her şey istediğimiz gibi gitmedi. Fakat biz çok mücadeleci bir takımız. Elimizdeki imkanları çok iyi şekilde kullanıp, başarıyı yakalamak için uğraşıyoruz. İyi bir ekibimiz ve iyi bir birliktelik var takımda. Elimizden geleni yapıp, Beşiktaş maçını taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Maç bizim için olduğu kadar taraftar içinde önemli. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.