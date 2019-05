(Özel haber) Semih Kaya: "Fatih Terim'den başkası o farkı kapatamazdı"

Kaynak: İHA

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya, Fatih Terim dışındaki bir teknik direktörün şampiyonluk yarışındaki puan farkını eritemeyeceğini söyleyerek, "Fatih Terim'in bizim camiamızda olması, rakip takımlar için şanssızlık" dedi. Sparta Prag'dan kiralık olarak forma giyen Semih, camianın istemesi durumunda önümüzdeki sezon seve seve döneceğini belirtirken, Galatasaray'ın bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını da sözlerine ekledi.Galatasaray'a ocak ayında kiralık olarak geri dönen ve bu kısa periyotta önce Ziraat Türkiye Kupası'nı ve ardından şampiyonluk kupasını kaldıran 28 yaşındaki savunmacı Semih Kaya, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Sözlerine şampiyonluk hikayesiyle başlayan Kaya, "Açıkçası ikinci devreye başlarken puan durumunda sıkıntılı bir durumdaydık. Sahamızda da ne kaybediyorduk ne kazanıyorduk. Sadece benim gelişimle değil, takıma yaptığımız iyi katkılar, iyi kişilikte ve iyi karakterdeki oyuncuların katkıları, ligin gidişatını değiştirdi diyebilirim. Bu zaten sezon sonuna yansıdı. 1 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. İyi bir ekip olduk. Özellikle ikinci yarı başladıktan sonra namağlup olarak devam ettik ligde. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok geriden geldik. Ciddi bir puan farkı vardı ve hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik. Bunda hocamızın bizimle yaptığı toplantıda kurduğu cümlelerin payı var. Şu anda bu konuşmayı şampiyon olduğumuz için yapıyoruz ve hocamızın bunda da payı var. Ligi kazandık, Türkiye Kupası'nı kazandık ve mutluyuz. Başarılara alışkın, kupalara alışkın futbolcu grubu var burada. O yüzden de bu zor maçlarda, zor periyotlarda kişilikli, karakterli, güçlü oyuncuların, karakterini sahaya koyduğu zaman yapamayacağı şey olmayacağını bir kez daha gösterdik. Bu yüzden çok mutluyum. Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Ben de Galatasaray'da 14. kupamı kazandım. Bu benim için de gurur verici bir şey. Sonuçta doğduk, büyüdük, bunların hepsi Galatasaray'da oldu. Halen de Galatasaray'dayım ve başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Bu durum insanı ekstra motive ve mutlu ediyor. Ben çok şanslıyım. Tekrar camiama dönüp bunları yaşadım. Belki 5 aylık kısa bir süre için geldim ama 5 ay da olsa 2 kupa kazanıp böyle bitirmek beni çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı."Fatih Hoca'dan başkasıyla bu başarının gelmesi zordu"Puan farkının fazla olduğu dönemde Fatih Terim'in futbolcularla önemli konuşmalar yaptığını ifade eden Semih Kaya, "Fatih Hoca'nın bize yaptığı konuşmaları burada söylemem doğru olmaz. Hocayla takım arasında olan bir durum. Ama hoca bize 'Kazanacaksınız' dedi. Bunu söylediği anda zaten her şey bitmiş oluyor" dedi.Fatih Terim dışında başka bir ismin bu başarıyı yakalamasının zor olduğunu söyleyen Kaya, "Başka bir teknik adamla bu başarının gelmesi zordu. Gerçekten zordu. Hocamız bunu daha önce de yaptı. Çok tanık olduk bu duruma, çok kez başardık. Gerek uluslararası platformda olsun, gerek milli takımda olsun, gerekse de Şampiyonlar Ligi'nde olsun, bunu çok kez başardı. Camia olarak gerçekten çok şanslıyız. Galatasaraylı taraftarların da bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hocaya sahibiz. Bunun yanında böyle bir ekibe ve böyle bir takıma sahibiz. Her sezonda 2-3 oyuncu değiştiği oluyor takımda ama her gelen bir şekilde gideni aratmıyor. Hem personelin başarısı hem de bu oyuncuları seçen, bulan, getiren, isimleri hocaya onaylatan kişilerin başarısı. Bu durum Galatasaray camiasının başarısı. Fatih Hoca, Galatasaray'da olduğu için çok şanslıyız ve başka camialarda olmadığı için de rakip takımların böyle bir şanssızlığı olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı."Camia isterse seve seve dönerim"Kiralık sözleşmesi sona eren ve Sparta Prag'a dönecek olan Semih, önümüzdeki sezon Galatasaray'da olup olmayacağıyla ilgili de konuştu. Şu ana kadar henüz gerek Fatih Terim'le gerekse de yönetimle herhangi bir transfer konuşması yapmadıklarını söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Türkiye Kupası'nı ve şampiyonluğu kazandık ama transfer konuşacak zamanda değiliz. Tabii ki hocamız böyle bir talepte bulunur ve 'Takımda kalmanı istiyorum' derse, ben de hocaya ve Galatasaray'a gönülden bağlı olduğum için böyle bir durumu hiçbir şekilde geri çevirmem. Benim yurt dışına transferim olmadan 4 gün önce, Fatih Hoca'yla konuşup ondan izin istedim. O zaman Milli Takım'daydı ama ben ondan izin isteyip Galatasaray'dan ayrıldım. Gelirken de hocamızın böyle bir talebi oldu ve yine onun izni doğrultusunda Galatasaray'a tekrar geldim. Tabii ki Galatasaray camiası, Fatih Hoca, hocamızın ekibi, başkanımız, kulübümüz ve Abdurrahim abimiz istediği takdirde ben seve seve Galatasaray'a gelirim. Çünkü ben buranın yetiştirdiği bir bireyim, buranın evladıyım. Ben eğer bir isim yaptıysam ve belirli başarılar elde ettiysem, bu durum Galatasaray camiası sayesinde olmuştur. O yüzden ben onları hiç kırmam" diyerek, önümüzdeki sezon da teklif gelmesi durumunda Galatasaray'a geleceğini belirtti."Biz 11 puan gerideyken hakemler neden konuşulmadı"Sezonun ilk yarısında Çek Cumhuriyeti'nde forma giyen ve ikinci yarıda Süper Lig'de oynayan Semih Kaya, iki ülke arasındaki VAR farklarıyla ilgili soruya, "Çek Cumhuriyeti'nde de sezon başından itibaren VAR sistemi vardı. Ancak ben onların dilini bilmediğim için gazetelerde neler yazıldığını, spor programlarında neler konuşulduğunu anlamıyorum. Ama sanmıyorum bu tarz tartışmaların olduğunu. Sonuçta pozisyonların tekrarını izliyorlar. Hakem baktığı zaman doğru olanı yaptığını düşünüyor" cevabını verdi.Son haftalarda Galatasaray'ın hakemler tarafından kollandığı eleştirileriyle ilgili düşüncelerini de söyleyen Semih Kaya, "Biz aslında hakemleri eleştirmeyi, hakemler üzerinde baskı kurmayı basit olarak görüyoruz. Biz 11 puan gerideyken hakem hataları bu kadar konuşuluyor muydu? Ne zaman konuşulmaya başlandı, fark 3 puana düştüğünde. Ne zaman konuşulmaya başlandı, puan farkı eşitlendiğinde. Ne zaman konuşulmaya başlandı, biz burada Başakşehir'i yenerek şampiyon olduğumuzda. İlla konuşulması için bir camianın belirli bir başarı yakalayıp, şampiyon olması mı gerekiyor? Bunlar konuşulacaksa, biz zor duruma düştüğümüzde, herkes toplandığında hep birlikte konuşulacaktı. Galatasaray şampiyon olduğunda, belirli şeyler yapıp, sosyal medyadan ve bazı spor programlarında bunların konuşulmaması gerekiyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederken bize yapılmayan kalmıyordu. Biz orada Türk Bayrağı'nı temsil ediyoruz. Farklı kurumlar, farklı mecralar bazı şeyler yapıyordu ama biz sezon sonuna baktığımızda istediğimizi elde ettik. 2 kupa kazandık ve belki de 3. kupamızı kazanacağız. Ancak ben şu anda Süper Final için kiminle oynayacağımızı çözemiyorum. Yine Akhisarspor'la oynayacağız. Alt lige düştüler ve üzüldük. Aktif kadromuzda Akhisarspor'dan gelen oyuncularımız var. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Bir alt ligde onlara başarılar diliyoruz ve umarım tekrar istedikleri seviyeye gelirler ve Süper Lig'de tekrar yer alırlar" şeklinde konuştu."Diagne çok faydalı olacaktır"Semih Kaya, devre arasında takıma dahil olan Diagne'yle ilgili olarak, "Baktığımızda Diagne'nin belirli bir alışma süreci olacak. Kasımpaşa'dan buraya geldi. Oradaki oyun sistemi farklı, Galatasaray'daki oyun sistemi farklı. Bir rakip Kasımpaşa'yla oynadığında normal oyun sistemiyle oynuyor ama Galatasaray'a karşı oynadığında kapalı savunma oynuyor. Diagne çok kritik goller attı bizim için. Rizespor maçında 90+6. dakikada attığı gol şampiyonluğu getirdi bize. Bunun dışında Mitroglou'nun da Akhisarspor'a karşı 90+4'te attığı gol de böyle, çok kritik. Aldığımız iki forvet oyuncusu da gerçekten iyi katkılar sağladılar. Önümüzdeki sezon da iyi katkılar sağlayacaklarını düşünüyorum. İyi bir oyuncu, çok yetenekli. Sadece farklı bir stili var ve belki de bu yüzden bazı eleştirilere maruz kalıyor. Ama ben Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu."Burak Yılmaz, Beşiktaş'a çok şey kattı"Bir savunma oyuncusu olarak Süper Lig'de beğendiği savunmacı ya da hücumcuların kim olduğunu söyleyen Semih Kaya, "Süper Lig'deki stoperlere baktığımızda düşünmeye hiç gerek yok. Şu anda şampiyon kadrodaki Luyindama ve Marcao ikilisini söylerim" dedi.Galatasaray kadrosunda olmayan beğendiği isimlerle ilgili de konuşan Semih, "Süper Lig'de çok iyi oyuncular var. Kulüp bazında söylemeye gerek yok. Benim eski takım arkadaşım olan Burak abi var. Beşiktaş'a gittiğinde kritik goller attı. Bunun dışında hücuma katkı olarak Yusuf ve Abdülkadir çok yetenekli oyuncular. Başakşehir forması giyen Edin Visca da çok önemli bir oyuncu. Bu sene istikrarlı bir oyun sergileyip takımına çok katkı sağladı" açıklamasını yaptı."Şampiyonlar Ligi neden olmasın"Son olarak taraftara mesaj veren Semih Kaya, "Taraftarımız bizim arkamızda olduğu için bu 2 kupa geldi, bu başarı geldi. Her zaman söylerim, onlar bizim arkamızda durduğu takdirde, bizi her zaman destekledikleri takdirde, kötü bir maç geçirdikten sonra da aynı şekilde bizi desteklemeye devam ettikleri takdirde, bu kulübün önü gerçekten çok açık. Türkiye'de ve Avrupa'da inanılmaz başarılar yakalamışız. Bir eksiğimiz var. Belki çok iddialı olacak ama Şampiyonlar Ligi neden olmasın? UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmış bir camiadan bahsediyoruz. Ben ileride Şampiyonlar Ligi'nin de olacağını düşünüyorum. Ama bu, Galatasaray taraftarıyla, Galatasaray'ın arkasında duran ve kendisini camianın içinde gören insanlar sayesinde olacak. O yüzden ben bu şampiyonluktan dolayı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL Galatasaray