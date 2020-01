(Özel Haber) Serkan Özbalta: "Ligden ilk 2'de çıkabilmek adına elimizden gelen her şeyi deneyeceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligden ilk 2'de çıkabilmek adına ellerinden gelen her şeyi deneyeceklerini vurguladı.Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya 'da sürdüren Keçiörengücü'nde Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Özbalta, antrenmanlardaki çalışmaların sahaya yansımasından dolayı memnun olduğunu ifade etti. Sezonun ilk yarısının kendileri açısından netice ve verim anlamında iyi geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Özbalta, "Antrenmandaki çalışmaların sahaya yansıyıp skor anlamında bize geri dönüşünü görmek çok güzel. Puan anlamında iyi bir noktadayız. Sezon başında 29 puan ile bitirebilirsek çok iyi olur diyorduk. Ama bunun 1 puan eksiği ile 28 puanla kapattık. Bu bizim için iyi. İkinci yarıya hazırlanırken, ilk yarıyı 3. bitirmenin verdiği öz güven ve moral ile ligi ilk 6 içerisinde bitirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Çok özverili bir takıma sahibiz. İyi oyuncularımız var. Ne istiyorsak sahada bunu verebilmek için çok ciddi çalışma içinde olan bir oyuncu grubu var. Kendimizi geliştirmek zorundayız. İkinci yarılar hep sıkı geçer. Zor geçip geçmeyeceğini, oyuncuların özverileri ve çalışmalarımızda ki geri dönüşleri alabilirsek hep birlikte göreceğiz" şekilde konuştu."İlk yarıda ligin en az gol yiyen takımıyız ama defansif anlamda geliştirmemiz gereken yerleri çalıştık"Antalya kampındaki çalışmaları değerlendiren Serkan Özbalta,"Devre arasının kısa olmasından dolayı kısa bir kamp tercih ettik. Gayet iyi geçiyor. Kamp dönemlerinde teknik direktörlerin en çok istediği şeyin sakatlık olmamasıdır. Ne kadarda olsa yüklenme dönemi sonuçta. Çok şükür bugüne kadar ufak tefek sakatlıkların dışında ciddi bir problem yok. Kampın sevindirici tarafı bu. Oturmuş bir kadromuz var. Senkronize olmaya çalışan, saha içerisinde organizasyonları olan bir takımımız var. Bu kısa dönemde de bunun üzerine neler yapabiliriz onu düşünüyoruz. İlk yarıda ligin en az gol yiyen takımıyız ama defansif anlamda bizim geliştirmemiz gereken bir iki nüans vardı onları çalıştık. Hücum alanında geliştirmemiz gereken, gol bölgelerine daha etkili olabilme adına yaptığımız çalışmalar var. İnşallah bunların karşılığını Eskişehirspor maçında almayı hesaplıyoruz. Pazar günü son antrenmanı yaparak kampı bitirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."Ligden ilk 2'de çıkabilmek adına elimizden gelen her şeyi deneyeceğiz"Ligi iyi bir noktada bitireceklerine inandığını söyleyen Özbalta, "İlk yarı iyi bir sezon geçirdik ama ikinci yarı aynısı devam eder mi, bunun üzerine koyabilir miyiz inanın merak ediyoruz. Ama bunun için teknik heyet olarak bizim ve oyuncularımızın çok ciddi çabaları var. Belki biraz iddialı olacak ama ilk 2'de çıkabilmek adına elimizden gelen her şeyi deneyeceğiz. Bunu hep birlikte başkanımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımız ile deneyeceğiz. Ama belkide ligi farklı yerde bitireceğiz. Oyuncularıma şunu söylüyorum Biz deneyelim, çalışalım ve özverili olalım ama mayıs ayı geldiğinde pişman olmayalım. Oldu veya olmadı onu o zaman konuşuruz. İnşallah ligi iyi bitireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA