Şişli'deki Silahlı Saldırganların Kaçma Anı Kamerada

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:54



21 Kasım 2018 Çarşamba 18:54

Şişli'de lüks bir otomobile ateş açarak içindeki 2 kişiyi ağır yaralayan şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki içinde Murat B., Murat Ç. isimli şahıslarında bulunduğu lüks araca kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda lüks araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, araçtakilerin karşılık vermesi sonucu şüphelilerden biri bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.Şüpheliler silahı çöp konteynerine atarak kaçtıŞüpheliler olay yerinden kaçarken olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, her noktayı didik didik aradı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin silahı çöp konteynerine attığı belirlendi. Çöp konteynerinden silahı çıkartan ekiplerin çalışmaları sürüyor.Şüphelilerin kaçtığı anlar kameradaLüks araca yapılan saldırı sonrasında Murat B. ve Murat Ç.'nın ağır yaralandığı olayın ardından şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin koşarak kaçtığı, bacağından vurulan şüphelinin ise sekerek kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL