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Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti

Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Nzonzi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşme imzalayacak.

30.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:23

'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile 'e gitti.

RENNES'LE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Nzonzi'nin Rennes ile anlaşma sağladığı ve sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti

Galatasaray, Fransa, Paris, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
SOKRATES:Belhandayı da yanında götür hacı abi
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FENER KOLİK:Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak
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HAKAN53 CVP:Git işine lan. cincon karakterli ve doğru adamı barındırmaz nerde mafya bari çirkef adam varsa barınacağı tek yer cincondur.
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HAKAN53:aslında kaliteli futbolcuydu. fakat galatasaray karakterli futbolcuların yeridir. öyle artis artis takılamaz.
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HAKAN53 CVP:Git işine lan cincon karakterli ve doğru adamı barındırmaz nerde mafya bari çirkef adam varsa varınacağı tek yer cincondur.
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MUMBAR DOMBASİ:galatasarayin arda gibi karakterli adamlara ihtiyaci var anca o yakisir galatasaraya
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