Sultangazi'de Beton Mikserinin Devrilme Anı Kamerada

09 Kasım 2018 Cuma 17:37



09 Kasım 2018 Cuma 17:37

Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda beton mikserinin devrilme anı kameralara yansıdı.Kaza, Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Habibler girişinde saat 09.35'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'den Sultangazi yönüne seyir halinde olan beton mikseri Habibler girişinde kontrolden çıkarak yola devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen mikserin yolu kapatması sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mikserin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Mikserin devrilme anı kameradaBeton mikserinin devrilme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Habibler bağlantı yolundan Sultangazi yönüne dönen beton mikserinin kontrolden çıkarak devrildiği görülüyor. Kazanın ardından yaşanan trafik yoğunluğu da kameralara yansıyor. - İSTANBUL