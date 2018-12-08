Suriyeli Motosiklet Sürücüsü Kazada Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken Suriyeli motosikletli hayatını kaybetti.Olay, sabah 10.15 sıralarında Esenyurt Devlet Hastanesi karşısı Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil Suriye uyruklu W.S.'nin kullandığı 34 MM 0804 plakalı motosiklete çarptı. Kazada W.S. olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL