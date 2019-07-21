Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel haber) Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı

Taksim'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı.

21.07.2019 09:26 (Özel haber) Taksim
Taksim'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat Noktası'na gelerek bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Bir süre Polis Özel Harekat Noktası'nda bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü.

Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
turist, Taksim, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:26   (Özel haber) Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı
09:25   Ağrı'da dilencilerin yer kavgası
09:24   3 kez takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
09:23   Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
09:20   MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
07:03   Başkent'te restoranda yangın çıktı
05:31   Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı