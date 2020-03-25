Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››(Özel haber) Tamer Taşpınar: 'Sporcularımızda bir problem yok' - Spor

(Özel haber) Tamer Taşpınar: "Sporcularımızda bir problem yok"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatların ertelenmesiyle büyük bir belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi.

25.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:02
(Özel haber) Tamer Taşpınar:
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatların ertelenmesiyle büyük bir belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Taşpınar, sporcularında herhangi bir sağlık sorununun da olmadığını açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Alınan karar sonrası spor camiası üzerindeki belirsizliğin ortadan kalktığını belirten Taşpınar, "Koronavirüs tüm dünyayı kaplamış bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlar ortada. Tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun haline geldi. Kimse 'Bana ne' diyemez. Hiçbir devler 'Ben tedbirlerimi alırım' diyemez. Spor camiası olarak bizim de seçmelerimiz devam ediyordu olimpiyatlar için. Olimpiyatlarda yarışacak sporcuların yüzde 40'ı daha belli olmamıştı. Bu nedenle kota yarışları devam ediyordu. Romanya'da Gençler Dünya Şampiyonası vardı. Moskova'da Büyükler Avrupa Şampiyonası vardı. Bu iki turnuva kota veriyordu olimpiyatlara. Bunlar iptal edilince kocaman bir belirsizlik ortaya çıktı. Tedirgin ve merakla bekliyorduk. IOC açıklama yaptı ve ertelendiğini duyurdular. Kuvvetle gelecek yıl aynı aylarda yapılacak. Güzel olan şey 2021'de yapılacak ama 2020 Tokyo diye anılacak. Bazı ülkeler bu karardan önce oyunlara katılmayacaklarını açıklamışlardı. Sağlık söz konusu olunca ertelensin diyoruz. İnşallah en kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Bu virüs bize şunu gösterdi; dünya aslında çok küçük. Hiçbir topluluk dünyadan gayri değil. Görünmeyen şekilde insanlık birbirine bağlı. Bunu net gördük. Yeryüzünü tabiatı saygı duymamız lazım. Bunu gördük" dedi.

Sporcuları ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Taşpınar, "Devamlı görüşme halindeyiz. Toplu antrenmanlarımız yok. Halter, evde yapılacak bir çalışma değil. Geri kaldığınızda hemen formunuzu kaybediyorsunuz. Kota alma ihtimali olan sporcularımız tek başlarına bazı salonlarda gerekli sağlık tedbirleri ve güvenlik önlemleri alınmış halde çalışıyor. Sporcularımızın sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok. Devlet gerekli tedbirleri aldığında bizim yurt dışındaki müsabakalarımıza daha bir ay gibi süre vardı. Hemen iptal edildi. Gitmememiz bizim için bir avantaj oldu. Kamplarımızı da iptal ettik. Evlerimizden çıkmıyoruz ve bize verilen mesajları uyguluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tamer Taşpınar, Taşpınar, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ali Koç’tan son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Boateng’in eşi, ’İtalya’dan kaçtın’ eleştirilerine yanıt verdi! Spor
Boateng'in eşi, "İtalya'dan kaçtın" eleştirilerine yanıt verdi!
Federer’den koronaya karşı savaşta dev yardım Spor
Federer'den koronaya karşı savaşta dev yardım
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti Spor
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti
Güzel spiker, ’’Korkuyorum’’ diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı Spor
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Fenerbahçe’ye açtığı davayı kazandı! İşte ödenecek miktar Spor
Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı! İşte ödenecek miktar
Albayrak’a bir kötü haber daha! Oğlunda da korona tespit edildi Spor
Albayrak'a bir kötü haber daha! Oğlunda da korona tespit edildi
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Spor
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Spor Haberleri

17:48: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı - Spor 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması - Spor 17:35: Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Spor 17:34: Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 açıklaması - Spor 17:26: Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı - Spor 17:22: Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım - Spor 16:57: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor - Spor 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:42: Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım - Spor 16:40: Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı - Spor