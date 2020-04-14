Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

(Özel Haber) Tarık Aksar: "Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor ama bizim paramızı...

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını aktararak, "Bizim en büyük gelirimiz yayıncı kuruluş. Ama bunu suistimal ediyorlar.

14.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:09
(Özel Haber) Tarık Aksar:
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını aktararak, "Bizim en büyük gelirimiz yayıncı kuruluş. Ama bunu suistimal ediyorlar. Dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar" dedi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun Süper Lig'de olduğu gibi TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Aksar, "Bu süreçten biz de etkileniyoruz. Bizim ödemelerimizi de yapmıyorlar. Yapamayacaklarını söylediler. Bugüne kadar hesabımıza yatan bir şey yok. En son bu ayın 10'unda ödeme yapmaları gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar"

Yayıncı kuruluşun mart ayında canlı yayınladığı maçların paralarını yatırmadığını açıklayan Başkan Aksar, "Kendi yağında kavrulan bir takım değiliz. Bizim 10 TL gelirimiz varsa, 20 TL giderimiz var. Geri kalan parayı sağdan soldan topluyoruz ama oradan gelen para da bize yetmiyor. Bunun üzerine yayıncı kuruluşla olan sorun ortaya çıktı. Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar ama paramızı vermediler. Nisan'ın 10'una kadar ödeme yapmaları gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Yayıncı kuruluş suistimal ediyor"

Kulüpler olarak en büyük gelir kaynaklarının yayıncı kuruluş olduğunu aktaran Aksar, "Ama bunu suistimal ediyorlar. Mart ayındaki maçımızın parasını vermediler. Üyelerinden, dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Aykut Kocaman’a yurt dışından sürpriz talip! Spor
Aykut Kocaman'a yurt dışından sürpriz talip!
Jose Sosa’dan bomba itiraf: Fenerbahçe’yi reddettim Spor
Jose Sosa'dan bomba itiraf: Fenerbahçe'yi reddettim
Galatasaray’a Babel piyangosu! Belçika’dan talibi çıktı Spor
Galatasaray'a Babel piyangosu! Belçika'dan talibi çıktı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Spor
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
9 aylık hamile futbolcunun yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi Spor
9 aylık hamile futbolcunun yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Haberler ›› Spor ››(Özel Haber) Tarık Aksar: 'Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor ama bizim paramızı... - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:44: Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu - Spor 18:40: Liverpool'dan video konferansla yapılan antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası - Spor 18:36: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıkladı! "Corona virüsü yendim" - Spor 18:32: Corinthians Oyuncuları Çalışmalarını Evden Sürdürüyor - Spor 18:32: Karim Benzema'nın En İyi Kafa Golleri - Spor 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber