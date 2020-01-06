Haberler » Spor » (Özel haber) Turgut Doğan Şahin: 'İlk 2 hedefimiz devam ediyor' - Spor

(Özel haber) Turgut Doğan Şahin: "İlk 2 hedefimiz devam ediyor"

Fatih Karagümrük'ün kaptanı Turgut Doğan Şahin, takımın son durumunu değerlendirdi.

06.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:19 (Özel haber) Turgut Doğan Şahin:
Fatih Karagümrük'ün kaptanı Turgut Doğan Şahin, takımın son durumunu değerlendirdi. Sezonun ilk yarısında kaybedilmemesi gereken maçları kaybettiklerini söyleyen Şahin, ligi ilk 2 sıra içinde bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Belek'te hazırlanan Fatih Karagümrük'te kaptan Turgut Doğan Şahin, İhlas Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Takım olarak ilk yarıda hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "İlk yarıda hedeflerimizin bayağı gerisinde kaldık ve bunun farkındayız. İç sahada önemli ve kaybedilmemesi gereken maçlar kaybettik. Puan olarak çok geride kaldık ve ligin ikinci yarısında bunu telafi etmek istiyoruz. Antalya kampı bizim için önemli bir şans. Burada daha iyi çalışıp, ilk yarıda yaptığımız hataları yapmadan toparlanmak istiyoruz. İlk 2 hedefimiz devam ediyor ve iyi gittiğimiz sürece burada devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Hoca değişiklikleri bahane olamaz"

Sezon başından bu yana yaşanan hoca değişikliklerinin takımı etkilediğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Bu kadar hoca değişikliği illa ki takımı etkiliyor ama bu bir bahane değil. Sahaya çıktıktan sonra bunun bahanesi olmamalı. Futbolcuları etkiliyordur hoca değişimi ama artık bitti ve geride kaldı. Yeni bir sayfa açtık kendimize. Ömer hocamız inşallah hayırlı olur bizim için ve umarım ligi üst sıralarda bitiririz" dedi.

Takımdan ayrılan Erkan Zengin'e herkesin değer verdiğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Erkan Abi tüm takımın değer verdiği bir abimizdi. Ayrıldığı için biz de üzüldük ama başkanımız öyle olması gerektiğini söylemişti. Biz onu çok seviyoruz ve her zaman dostluğumuz devam edecek" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı, Fatih Karagümrük, Turgut Doğan, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:31   Filede Manisa derbisini Salihli kazandı - Spor
10:28   Recep Niyaz Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz - Spor
10:22   Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim - Spor
10:22   Sivassporlu Ziya Erdal Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede - Spor
10:22   Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti - Spor
10:09   6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu - Spor
09:43   Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi - Spor
09:29   Mesut Özil'in gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu - Spor
09:11   Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim - Spor
08:49   Okan Buruk: Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var, izin verdik - Spor
6.01.2020 10:42:43