(Özel haber) Uğur Çiftçi: "Rıza hoca bize çok şey kattı"

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor 'un tecrübeli ismi Uğur Çiftçi, "Rıza hoca bize çok şey kattı. Hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni transfer gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı" dedi.Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Yiğidolarda yapılan antrenman öncesinde tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçeceğini belirten Çiftçi, "İyi hazırlanıp ikinci yarıya aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Kimse bu başarıyı beklemiyordu. Biz iyi çalışmaya başladık, arkadaşlık ortamı iyi gelişti. Maç maç kazanınca üstüne koyarak devam ettik ve başarı geldi. Bu başarıyı önemli olan devam ettirmek. Biz de bunun bilincindeyiz, ona göre çalışıyoruz. Şu an bir şey başarmış değiliz. İkinci yarı performansımızı daha da yukarı çıkararak daha başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu."İyi futbolcu her zaman iyidir"Yabancı kuralı hakkında konuşan Çiftçi, "Yabancı-Türk diye bakmıyorum buna. İyi futbolcu her zaman iyidir. Sahada lisans oynamıyor. Sahada Türk olarak oynamamız da avantaj bizim için. Önemli olan arkadaşlık. Yabancı-Türk fark etmiyor" ifadelerini kullandı."Rıza hoca bize çok şey kattı"Sivasspor'un durumu hakkında görüşlerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Herkesin düşüncesi ligi yukarıda bitirmek. Kim istemez başarıyı? Bu başarı için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunu konuşmak için çok erken. Bizim niyetimiz yukarıda bitirmek. Rıza hoca bize çok şey kattı. Hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni transfer gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı. Çok iyi çalıştırdı bizi. Bu çalışmanın emeğinin karşılığını alıyoruz" şeklinde konuştu.VAR sistemi ile ilgili soruya cevap veren Çiftçi, "VAR hakkında konuşmak istemiyorum. İnsan hata yapabiliyor" dedi."Taraftarımız bizi gelip desteklesin"Sivasspor taraftarına da mesaj gönderen Uğur Çiftçi, "Artan bir taraftar kitlemiz oldu. Bize çok iyi yansıyor, sahada itici güç oluyorlar. İnşallah ikinci yarı başarımızın yanında gelip bizi desteklerler" şeklinde konuştu. - ANTALYA