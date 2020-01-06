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(Özel haber) Uygar Mert Zeybek: "Sakatlıklar yaşamasaydım kariyerim farklı olabilirdi"

İstanbulsporlu futbolcu Uygar Mert Zeybek, özellikle Fenerbahçe'de ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlığın kariyerine etki ettiğini söyleyerek, "Sakatlığım olmasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.

06.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:34 (Özel haber) Uygar Mert Zeybek:
İstanbulsporlu futbolcu Uygar Mert Zeybek, özellikle 'de ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlığın kariyerine etki ettiğini söyleyerek, "Sakatlığım olmasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama maalesef yaptığımız sporun içinde bu tür hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına 'da devam ediyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren sarı-siyahlıların başarılı futbolcusu Uygar Mert Zeybek, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonun ilk devresini değerlendiren Uygar, "İlk yarıda istediğimiz oyunu tabelaya yansıtamadık. Çok iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Benim ciddi bir sakatlığım vardı o yüzden fazla şans bulamadım. İnşallah ikinci yarıda skoru alarak daha yukarılara çıkmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sakatlığım geçti"

Uzun süredir sakatlığından dolayı görev alamadığını hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Yaklaşık 1 aydır takımla çalışmalara başladım. Sakatlığımda hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çok ciddi ve süreci uzun bir sakatlıktı. O yüzden pek fazla forma şansı bulamadım. Fakat ikinci yarı en iyi şekilde takımıma faydalı olmak için sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

"Sakatlığım olmasaydı farklı şeyler konuşuyorduk"

Yaşadığı sakatlıkların kariyer planlamasını da etkilediğini sözlerine ekleyen Uygar, "Bu sakatlığım olmasaydı, ilk başta Fenerbaçe'deki sakatlığım olmasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama maalesef yaptığımız sporun içinde bu tür hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da futbolun cilvesi diyelim artık. Bize düşen tek görev hiçbir zaman çalışmayı, mücadeleyi bırakmamak. Her zaman saha içinde olmak için çalışmaktır. Ben de onu yapıyorum. Sakatlık olabilir, bana düşen tek görev çalışıp en iyi şekilde sahada olabilmek" şeklinde konuştu.

"Fatih Tekke ile güzel işler yapacağız"

Uygar, son olarak Fatih Tekke'nin takımın yeni teknik direktörü olmasını değerlendirerek şunları söyledi:

"Fatih hocayla önceden de çalışmıştık, bir ayrılık oldu. Skoru alamama durumlarında ilk başta hocanın üzerinden giderler. Bu yüzden bu tür durumlarda kan değişikliği lazım derler. Fatih hocamız kariyerli ve deneyimli bir hoca. İnşallah ikinci yarı onunla beraber güzel işler yapacağız." - ANTALYA

Uygar Mert Zeybek, Fenerbahçe, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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