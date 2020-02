(Özel haber) Volkan Can: "Uçuşumuz iptal olursa Fenerbahçe maçı için erteleme talebinde bulunacağız"

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Trabzon'da oluşan hava muhalefetlerinden dolayı henüz şehirden ayrılamadıklarını, bu akşam saat 18.00'deki uçuşlarının da iptal olması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Fenerbahçe müsabakasının ertelenmesi adına talepte bulunacaklarını söyledi.Hekimoğlu Trabzonspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig müsabakası Trabzon'da gerçekleşen olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Uçak seferlerinin de bu nedenle iptal edilmesi üzerine Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için İstanbul'a hareket edemeyen Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.Yetkililerden uçak seferleriyle alakalı olumlu yada olumsuz bir haber beklediklerini aktaran Can, "Şu anda havalimanına geçiyoruz. Saat 18.00'de uçağımız var. Herhangi bir iptal durumu olmazsa İstanbul'a geleceğiz. İptal durumunda ise diğer uçuşları ön göremediğimizden Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ileri bir tarihe ertelenmesi için talepte bulunacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL