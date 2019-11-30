Haberler » Güncel » (Özel haber) X kuşağının popüler ürünleri demode olunca şark köşelerini süslüyor - Haber

(Özel haber) X kuşağının popüler ürünleri demode olunca şark köşelerini süslüyor

X kuşağı olarak adlandırılan 1970'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak şark köşelerinde yer buluyor.

30.11.2019 00:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:46(Özel haber) X kuşağının popüler ürünleri demode olunca şark köşelerini süslüyor
X kuşağı olarak adlandırılan 1970'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak şark köşelerinde yer buluyor.

'da Buğday Meydanı'nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 61 yaşındaki Muhammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi. 1970 yıllarda özellikle gençlerin müzik seti hastası olduğunu, çoğunluğun müzik setlerinin pahalı olması nedeniyle tek kasetli teyplerle müziğe doyduklarını belirten Heper, "O zamanların popüler elektronik eşyaları, bazı ev aletleri şimdilerde hurda niyetine satılıyor. Burada birçok eski aletin satışını yapıyorum. Hurdacılar bize getiriyor bizde geri dönüşüme gitmesin diye alıp şark köşesi kurmak isteyen vatandaşlara satıyoruz. Eskiye rağbet pek yok. Dışarıdan Erzincan'a gelen yerli ve yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor. Bunların arasından seçip şark köşesi için kullanıyorlar" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, TV, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:50 Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı
01:44 Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı
01:42 Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi
01:26 Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
01:14 Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
00:17 Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:40 Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
30.11.2019 01:57:06