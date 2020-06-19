(Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor

Zonguldak'ta amatör küme ekiplerinden Zonguldak Gençlikspor'u çalıştıran 70 yaşındaki futbol antrenörü Hayri Dübüş, 100 yıllık kulüpte 50 yılını devirerek genç antrenörlere taş çıkarttı.

(Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor
19.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:28
Zonguldak'ta amatör küme ekiplerinden Zonguldak Gençlikspor'u çalıştıran 70 yaşındaki futbol antrenörü Hayri Dübüş, 100 yıllık kulüpte 50 yılını devirerek genç antrenörlere taş çıkarttı.

Zonguldak'ta 100 yıl öncesinde kurulan Zonguldak Gençlikspor'da 50 yılını deviren 70 yaşındaki tecrübeli antrenör Hayri Dübüş adeta genç antrenörlere taş çıkartıyor. Disiplinli kişiliği ile tecrübelerini oyunculara aktaran Dübüş, 50 yıldır Zonguldak Gençlikspor'da bir çok futbolcuyu Türk futboluna kazandırdı. 50 yıldır Zonguldak Gençlikspor takımında sadece gençlere şans veren deneyimli antrenör Hayri Dübüş, gençlerden kurulu takımıyla onlarca kupayı müzesine götürdü. Korona virüs salgını nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Dübüş, salgının bitmesiyle birlikte yeniden yeşil sahalara dönmenin hayalini kuruyor.

Kariyeri boyunca profesyonel liglere 39 futbolcu yetiştirdiğini anlatan Dübüş, "Ben uzun yıllar Zonguldak Gençlik Kulübü'nde 50 senedir bu kulüpteyim. 100 yıllık kulübün 50 yılı benimle geçti. Hayatımız devam ettiği müddetçe devam edeceğiz. Bu kulübü yıllarca yaşatmaya çalıştık. Çok sayıda futbolca yetiştirdik. Kapanmaması için mücadele verdik. İnşallah sağlığımız elverirse yine hocalık olarak, yönetici olarak devam edeceğiz. Benim dönemimde 39 profesyonel yetiştirdik. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynadılar. Uzun yıllar hizmet ettik. Yetiştirmeye de sağlığımız devam ederse, devam edeceğiz. Devamlı gençlere hizmet ettik. Yaşlı futbolcu oynatmadık. Gençleri Türk Futbolu'na kazandırmaya çalıştık. Bundan sonra da hayat devam edecek. Yine gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Virüs bizi çok etkiledi. Moralimizi bozdu. Futboldan uzak kaldık. Önümüzdeki yıllarda da ne olacağı belli değil. İnşallah ülkece bu virüsten tamamen kurtuluruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Futbol, Genç, Spor, Haber

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