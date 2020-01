(Özel haber) Yasir Subaşı: "A Milli Takım forması terletmek istiyorum"

Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı , öncelikli hedefinin A Milli Futbol Takımı forması giymek olduğunu söyledi. Yasir, ilerleyen yıllarda Avrupa'da top koşturmak istediğini de dile getirdi.Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve 17 haftalık bölümü son sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcusu Yasir Subaşı da İhlas Haber Ajansı'na (İHA) kariyer hedeflerinden takımın son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu."İlk yarı iç açıcı geçmedi"Sezon başında ligin ilk devresi için farklı hedefler belirlediklerini ancak bu doğrultuda ilerleyemediklerini belirten Subaşı, "İlk yarı iç açıcı geçmedi. Bizim de sezon başında belirlediğimiz hedef bu sırada olmak değildi. Biz çok farklı şeyler düşünüyorduk. İlk yarının bitiminde bu konumda olmak istemiyorduk, çok daha üst sıralarda olmak istiyorduk. Ama maddi manevi etkenler, bazı zorluklar, Kayserispor'un geçirdiği zor dönemden dolayı kötü bir gidişat sergiledik ilk yarıda. Ama ikinci yarının başlamasıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı."Kayserispor çok büyük bir camia"Yaşanan teknik direktör ve başkan değişikliklerinin takımı etkileyip, etkilemediğinin sorulması üzerine başarılı futbolcu, şu cevabı verdi:"2 tane başkan, 3 tane hoca değiştirdik. Demek ki ortada bir problem var. Bu en başta bunun göstergesi oluyor. Bu da ister istemez futbolcuları da etkiliyor. Ama biz bu etkenlerden en az yara alarak çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü Kayserispor çok büyük bir camia ve kesinlikle bu sırada olmayı hak etmiyor.""Berna başkan başarılı yönetim sergiliyor"Başkan Berna Gözbaşı'nın yönetim kuruluyla birlikte takımı zor durumdan kurtarmak için yoğun mesai harcadığını sözlerine ekleyen Yasir, "Berna başkan Türkiye'nin ilk kadın başkanı. Bence şu anda başarılı bir yönetim sergiliyor. Herkesle, bütün futbolcularla iletişimi çok iyi. Gerek personelle gerekse futbolcularla olsun güzel bir iletişim halindeyiz. Güzel kenetlendik diyebiliriz. Çok çaba sarf ediyor. Sadece o değil, bütün yönetim, futbolcular da personeller de Kayserispor'u bu zor durumdan çıkarmak için çok ter döküyoruz. O da elinden geleni yapmaya çalışıyor sabah akşam" diye konuştu"Yeni bir sayfa açmak istiyoruz"Takımın içinde bir kenetlenme olduğuna dikkat çeken Yasir Subaşı, "Güzel bir atmosfer yakaladığımıza inanıyorum. İlk yarı çok zor zamanlar geçirdik. Ayrılan oyuncular oldu fazlasıyla. Ama ikinci yarı her şeyi unutup yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kenetlendik ve çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Eminim ki bu kamp döneminde çalıştığımızın meyvelerini ikinci devre almaya başlayacağız. Üst sıralara doğru oynamaya başlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu."Avrupa hedefim var"24 yaşındaki futbolcu, kariyer hedefleriyle alakalı ise şu cümleleri kullandı:"Her Türk futbolcunun hedefi olduğu gibi A Milli Takım forması terletmek istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi. Tabii çoğu genç oyuncunun da Avrupa hedefleri var. Benim de kesinlikle Avrupa hedefim var. Ama ben adım adım ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an Kayserispor'da ter döküyorum ve onun için de elimden geleni yapmak istiyorum. Önümüzde bir 17 maç daha var. Alnımızın akıyla o 17 maçı oynayıp Kayserispor'u bu zor durumdan çıkarmak istiyoruz. Ondan sonra kişisel hedeflerim için bir yol çizeriz Allah'ın izniyle.""Milli Takım güzel hava yakaladı"A Milli Futbol Takımı'nın iyi jenerasyonla önemli işler başardığını ifade eden Subaşı, "Milli takım çok güzel bir hava yakaladı. Çok genç ve başarılı oyuncularımız var, Merih Demiral olsun, Çağlar olsun. Şimdi hepsini saymaya başlasam belki bir sayfa adam sayabilirim. Çok güzel bir hava yakalandı. Çok da başarılı gidiyorlar şu an. İnşallah EURO 2020'de de en güzel başarıyı ülkemize getirirler" dedi."Genç futbolcuların çok çalışması gerek"Yabancı kuralına kısıtlama getirildiği takdirde Türk futbolcuların daha fazla forma şansı bulacağı fikrine katılıp, katılmadığına yönelik bir soruyu başarılı oyuncu, "Bu sadece yabancı kuralını kaldır, başarı gelsin, genç oyuncular ön plana çıksın değil. Sadece bundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Gerek altyapıdaki eğitim, gerek altyapıdan A Takıma o geçiş süreci. O bağlantıda da biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Çoğu oyuncu altyapıdan PAF takıma kadar yükseliyor ama PAF'tan A Takıma geçiş yapamıyor. Çoğu oyuncu belki de orada futbolu bırakıyor. Tabii bunun sebeplerinden biri yabancı kuralı da olabilir. Aynı zamanda altyapıdaki eğitim düzeyini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular olarak kendimizde de aramamız lazım bazı hataları. Bazı gerçekleri şapkamızı önümüze koyup, düşünmemiz lazım. Çünkü genç futbolcuların çok çalışması gerektiğine inanıyorum. Bizim takımımızda da genç oyuncular var, çok çalışmaları gerekiyor. Sadece futbol sahadan ibaret değil. Hayat tarzına da dikkat etmen gerekiyor. Bütün hayat tarzını ona göre planlaman gerekiyor. Bunları oluşturduktan sonra A Takıma oyuncu verme sayımız yükselebilir ve genç oyuncularımızın başarısı daha da artabilir" diye cevap verdi."Tek derdim Kayserispor"Süper Lig'de herhangi bir şampiyonluk favorisinin bulunmadığını da açıklayan Yasir Subaşı, "Benim şu an tek derdim Kayserispor. Benim ve takım arkadaşlarımın tek amacı Kayserispor'u bu zor süreçten kurtarmak. Biz buradayız. Taraftarlarımıza da buradan bir mesajım olsun. Mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Onlar da ilk yarıdaki desteklerini ikinci yarıda da göstermeye devam etsinler. Çünkü biz onlarla varız, onlarla güçlüyüz. Biz takım içinde kenetlendik. İkinci yarı bambaşka bir Kayserispor izletmek istiyoruz taraftarlarımıza. Onlar da desteklerini bizden esirgemesinler" şeklinde konuştu. - ANTALYA