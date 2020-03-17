Menü
Haberler ›› Spor ››(Özel haber) Yılmaz Vural'dan 'korona virüs' açıklaması - Spor

(Özel haber) Yılmaz Vural'dan 'korona virüs' açıklaması

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs sebebiyle oyuncularının tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Futbolcular da insan. Onların da evi, ailesi, çocukları var" dedi.

17.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:47
(Özel haber) Yılmaz Vural'dan 'korona virüs' açıklaması
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs sebebiyle oyuncularının tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Futbolcular da insan. Onların da evi, ailesi, çocukları var" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenme durumuna ilişkin olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, UEFA'nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararın çok önemli olduğunu dile getirerek, "UEFA bugün toplanıyor. 55 UEFA ülkesi konferans yapacak ve buradan bir karar çıkacak. Bu yalnızca teknik direktörlerin değil, tüm Avrupa 'nın ortak davranması gereken bir konu. Bu ligler Avrupa'yı ilgilendiriyor. Milli takımlar Avrupa'da yarışacak. Bu organizasyon oralara kadar gidiyor. UEFA 'iptal edelim' veya 'seyircisiz devam edelim' derse biz de kararları uygulayanlar olacağız. Kulüpler olarak bizi temsil eden kurulların kararlarına uymak durumundayız. Karar neyse tartışmadan uygulamak zorundayız" diye konuştu.

"Futbolcular da insan..."

Yılmaz Vural, oyuncu grubunun tedirgin olup olmadığına dair sorulan soruyu ise, "Teknik direktör olarak bu tür şeyler bizi zora sokuyor. Futbolcular da insan. Vatandaş ne düşünüyorsa onlar da o şekilde düşünüyor. Futbolcuların da evi var, ailesi var, çocukları var. Futbolcular da vatandaş. Bize ne derlerse onu uygulayacağız" şeklinde yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İhlas Haber Ajansı, Yılmaz Vural, Avrupa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Spor
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Spor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Spor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Spor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu