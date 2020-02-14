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Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi

Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti.

14.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:18Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi
Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti. Dolmuş esnafının hat bedelleri bugün itibariyle banka hesaplarına aktarıldı. Şehir içi hatlarının kullanım hakkının tamamı Belediyesine geçmesiyle ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden kooparatif başkanları Fadıl ATAŞ ve Reis Alpaslan dolmuş esnafı adına Savcı Sayan'a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, " Çok kısa bir süre geçmesine rağmen hat sahiplerimizi mağdur etmeyip, ödemelerini gerçekleştirdik. Ulaşım hatlarımızın tamamının kullanım hakları belediyemize geçmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan sonucun Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, dolmuş esnafına hat bedelinin peşin ödemesini sağladığı için Belediye Başkanı Savcı Sayan'a dolmuş esnafı adına teşekkür etti. - AĞRI

Savcı Sayan, Banka, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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