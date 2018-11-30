Özel Halk Otobüsleri Pursaklar'da Hizmete Başlıyor

Pursaklar
Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, nüfusu 150 bine yaklaşan Pursaklar'da 4 Aralık
'tan itibaren 10 adet Özel Halk Otobüsünün Pursaklar- Kızılay
seferlerine başlayacağının müjdesini verdi. Ankara
Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 9 Kasım 2018/112 karar sayılı toplantısında Pursaklar - Kızılay hattı için 10 adet özel halk otobüsünün hizmet güzergahı ve sefere başlama tarihi kararlaştırıldı. Pursaklar halkının yoğun talebi ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in görüşmeleri sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi
UKOME Kararı ile belirtilen hatlarda dönüşümlü 10 araç ile Pursaklar - Kızılay güzergahında Özel Halk Otobüsü çalışması uygun görüldü. Alınan kararda otobüs güzergahları şu şekilde belirlendi:
"Pursaklar Akmar Kavşağında uygun bir alanda Depolama-Kalkış-Varış yeri belirlenmesi ve güzergahının Akmar Kavşağı-Emek Caddesi-Yavuz Bulvarı-Gülyazı Caddesi-Yunus Emre Caddesi-Aile Yaşam Merkezi-Protokol Yolu-İrfan Baştuğ Caddesi- Çankırı
Caddesi-Atatürk Bulvarı-Akay Kavşağı U dönüşü ile aynı güzergahında çalışmalarının uygun olacağı görüşüne varılmıştır."
"İlçemiz için hayırlı olsun"
Konuyla ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "İlçemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Hemşerilerimizin özel otobüs konusunda yoğun talepleri oldu. Büyükşehir Belediyemiz ve UKOME ile görüştük. Ankara'da özel halk otobüsü seferleri olmayan sadece Pursaklar ve Bağlum
kalmıştı. Buralarla ilgili ihale tamamlandı ve ilçemize 10 adet özel halk otobüsü tahsis edildi. Dolmuşçu esnafı kardeşlerimiz de bu konuda rahat olsun. Rızkı veren Allah'tır. Amaç hemşerilerimizin seyahat hürriyetini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet sunmaktır. İnşallah EGO, ÖHO ve dolmuşçu esnafımız, hep birlikte ilçemize sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam edecek. Özel Halk Otobüslerimiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA