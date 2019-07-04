04.07.2019 13:14
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Özel halk otobüslerinde "Ankarakart" dönemi

Özel halk otobüslerinde "Ankarakart" dönemi

Ankara sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde "Ankarakart" kullanılabilecek.

Ankara sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde "Ankarakart" kullanılabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce mavi özel halk otobüslerinde "Ankarakart" ile biniş uygulaması hayata geçirilerek nakit ücret uygulaması sona erecek.
Ankaralılara tek kartla kolay ulaşım imkanı sağlayacak uygulama kapsamında, kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 özel halk otobüsüne kart okuma amacıyla validatör takılıyor.
Vatandaşların temassız kredi kartlarıyla da biniş yapabileceği özel halk otobüslerinde, 75 dakikalık aktarma süresi ilk etapta uygulanmayacak.
Kaynak: AA
Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
15:51   Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
15:50   Denizli'de eski karakol binası sanat merkezi oldu
15:45   Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi
15:03   Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi
14:44   Pamukkale'ye turist akını! İlk 6 ayda 1 milyon turist ağırlandı
14:26   Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
13:23   Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon turist gezdi