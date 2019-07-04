Özel halk otobüslerinde "Ankarakart" dönemi

Ankara sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde "Ankarakart" kullanılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce mavi özel halk otobüslerinde "Ankarakart" ile biniş uygulaması hayata geçirilerek nakit ücret uygulaması sona erecek.

Ankaralılara tek kartla kolay ulaşım imkanı sağlayacak uygulama kapsamında, kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 özel halk otobüsüne kart okuma amacıyla validatör takılıyor.

Vatandaşların temassız kredi kartlarıyla da biniş yapabileceği özel halk otobüslerinde, 75 dakikalık aktarma süresi ilk etapta uygulanmayacak.

Kaynak: AA