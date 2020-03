Özel halk otobüslerinde korona virüs önlemi-Otobüs şoförleri için şeffaf brandalı kabinİSTANBUL - İstanbul 'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, korona virüs önlemleri kapsamında 2 bin 154 özel halk otobüsünün sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirmeye başladı. Ayrıca yolcuların da sosyal mesafeyi korumaları için yan yana olan her iki koltuktan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarılar asıldı.İstanbul özel halk otobüslerinin şoför bölümü, korona virüs tedbirleri kapsamında şeffaf plastik malzeme ile boydan boya kaplamaya başladı. Ayrıca yolcuların arasındaki sosyal mesafenin de korunması için yan yana olan iki yolcu koltuğundan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarı yazıları asıldı. Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için alınan önlemlerde hem yolcu ile sürücünün temasının mümkün olduğunca azaltılması hem de yolcuların arasındaki sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.İstanbullular için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "İstanbul'da toplu taşımada 2 bin 154 özel halk otobüsüne 11 Mart tarihinden bu tarafa korona virüsünün görülmesiyle beraber çeşitli çalışmalar yaptık. Bildiğiniz gibi araçlarımız çalışmak zorunda fırıncı kardeşimiz, sağlıkçılar işe gidiyor çalışmak zorunda olan arkadaşlarımızı taşımak zorundayız. Bundan dolayı bütün seferlerimizi çekemiyoruz. Halk otobüsümüzde yolcunun güvenliği ve sağlığı açısından hem de şoförlerimizin sağlığı açısından bir dizi çalışmalar yaptık. Büyük Şehir Belediyemiz araçlarımızı her gün dezenfekte ediyor. Her aracımıza el dezenfektan kutuları yerleştirdik ve personelimiz için maskeler dağıtıyoruz. Şoförlerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bugün ise yeni bir çalışma yaptık. Yolcu ve şoförün birbirinden ayrı izole olacak şekilde sistem yaptık ve araya bir şeffaf perde koyduk. Yolcu araca bindiğinde şoförümüzle yakınlaşmayacak ve sosyal mesafesini korumuş olacak. Bu çalışmayı Sultanbeyli'de başladık ve İstanbul'da bulunan tüm otobüslerimize yapacağız. İstanbullulara son olarak diyeceğimiz şu biz görevimizin başındayız, siz evde kalın bizim için yeter" diye konuştu.Öte yandan Özel Halk otobüslerinde bulunan şoför ve yolcular, uygulamadan memnun olduklarını belirttiler

Kaynak: İHA