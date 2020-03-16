Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı her gün temizleniyor.
16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:46
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı her gün temizleniyor.
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsü Türkiye 'de de görülmesi üzerine dezenfekte işlemleri daha da önem kazandı. Samsun'da her gün binlerce kişinin kullandığı halk otobüsleri Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (SAMULAŞ) tarafından görevlendiren ekiplerce dezenfekte ediliyor. 106 adet bulunan halk otobüsü en ince noktasına kadar dezenfekte işlemi yapılırken ayrıca şoförler yolculuklarda plastik eldiven takıyor.
"Her gün otobüsler rutin bir şekilde dezenfekte edilecektir"
Özel halk otobüsleri hareket memuru olan Uğur Dere, her gün detaylı bir şekilde temizlik işleminin devam edeceğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar burada otobüslerin dezenfekte işlemini sağlıyoruz. Halkın sağlığına öncelik veriyoruz. Sonuçta bu otobüslere binlerce insan biniyor. Sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi için dezenfekte edilmesi gerekiyor. SAMULAŞ personelleri otobüs içerisindeki tutamaç yerlerini halkımızın tuttuğu her yeri dezenfekte ediyor" dedi.
Otobüs şoförleri ise bu uygulama ile halkın sağlığının ön planda tutulduğunu ve kendilerinin korana virüsü ile ilgili bilinçlendirildiğini ifade ettiler. - SAMSUN
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsü Türkiye 'de de görülmesi üzerine dezenfekte işlemleri daha da önem kazandı. Samsun'da her gün binlerce kişinin kullandığı halk otobüsleri Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (SAMULAŞ) tarafından görevlendiren ekiplerce dezenfekte ediliyor. 106 adet bulunan halk otobüsü en ince noktasına kadar dezenfekte işlemi yapılırken ayrıca şoförler yolculuklarda plastik eldiven takıyor.
"Her gün otobüsler rutin bir şekilde dezenfekte edilecektir"
Özel halk otobüsleri hareket memuru olan Uğur Dere, her gün detaylı bir şekilde temizlik işleminin devam edeceğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar burada otobüslerin dezenfekte işlemini sağlıyoruz. Halkın sağlığına öncelik veriyoruz. Sonuçta bu otobüslere binlerce insan biniyor. Sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi için dezenfekte edilmesi gerekiyor. SAMULAŞ personelleri otobüs içerisindeki tutamaç yerlerini halkımızın tuttuğu her yeri dezenfekte ediyor" dedi.
Otobüs şoförleri ise bu uygulama ile halkın sağlığının ön planda tutulduğunu ve kendilerinin korana virüsü ile ilgili bilinçlendirildiğini ifade ettiler. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel
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