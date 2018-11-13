Özel Halk Otobüslerinin "Ücretsiz Hizmeti" İçin Belediyeden Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi
, 65 yaş üstü kişiler ile şehit yakını, gaziler ve bazı meslek gruplarına ücretsiz hizmet veren özel halk otobüsü sahiplerine maddi destek verecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, kentteki bir kafede özel halk otobüsü sahipleri ile bir araya geldi.
Ücretsiz taşınan yolcuların ücretinin bir kısmını devletin karşıladığını hatırlatan Şahin, "Belediye olarak biz de ücretsiz taşınan yolcuların sıkıntı yaşamaması için aylık taşınan yolcu sayısının ücretinin yarısını özel halk otobüslerine ödeyeceğiz. Böylece hem özel halk otobüslerine ücretsiz binen insanlarımızın sıkıntısını hem de gelir kaybı yaşayan otobüs sahiplerinin sorununu gidermiş olacağız." ifadesini kullandı.
Göreve geldiği günden itibaren kentin sorunlarının çözümü için uğraştığını dile getiren Zihni Şahin, vatandaşın her türlü sorununu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.