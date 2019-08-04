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Özel halk otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 12 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde özel halk otobüsü ile servis aracının çarpışması sonucu 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

04.08.2019 19:28
Özel halk otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 12 yaralı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde özel halk otobüsü ile servis aracının çarpışması sonucu 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 33 H 0074 plakalı özel halk otobüsü, eski otogar kavşağında bakliyat firması çalışanlarını taşıyan 33 DUG 49 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Kazada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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