Haberler » Güncel » Özel halk otobüsü şoförlerinden elazığ ve malatya'ya yardım - Haber

Özel halk otobüsü şoförlerinden elazığ ve malatya'ya yardım

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇYIR-İSTANBUL-DHAElazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından ülke çapında başlatılan yardım seferberliğine İstanbul Özel Halk otobüsleri kurumları ile esnafları da katıldı.

29.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:21
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇYIR-İSTANBUL-DHA
ve 'da meydana gelen depremin ardından ülke çapında başlatılan yardım seferberliğine Özel Halk otobüsleri kurumları ile esnafları da katıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) şoförleri depremden etkilenen Elazığlılar için yardım kampanyası düzenleme kararı aldı. Şoförler çarşamba günü elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden bir kısmını depremzedelere gönderecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Türk Milleti olarak her zaman zor günlerde kenetlenmesini bildiklerini söyleyerek, Bugünde gün birlik olma günü, bu nedenle Elazığ ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sorunlarına bir nebzede olsa çözüm yolunda katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da faaliyet gösteren Özulaş A.Ş., Halk ulaşım A.Ş., Öztaş A.Ş., Yeni İstanbul Halk otobüsleri A.Ş. ve Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Başkanları ve yöneticileri ile birlikte bu kararı aldık. Bu tür felaketlere karşı görevimizi yapıyoruz diye konuştu.
Otobüste yolculuk yapan Yener Çito isimli yolcu Yaptığı destek çok iyi bir şey. Duygulandım şu anda bir yolcu olarak. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden diye konuştu.
Özel halk otobüsü şoförlerinden elazığ ve malatya'ya yardım

İstanbul, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 22:05:01