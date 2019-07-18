18.07.2019 15:24
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Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı

Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı

İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.

İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polisleri, T.T.(45) idaresindeki 41 J 0185 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücüye alkol kontrolü yapan ekipler, T.T.'nin 2.42 promil alkollü olduğunu belirledi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilen T.T.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el koyulurken, sürücüye adli para cezası uygulandı.
T.T.'nin kullandığı otobüs de sürücüsünün alkollü olması nedeniyle yol kenarına çekildi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindirildi.


Kaynak: DHA
İzmit, Güncel

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