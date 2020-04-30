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Özel halk otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Maltepe ilçesinde D-100 karayolunda yolcu indirmek üzere duran özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

30.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:40
Özel halk otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe ilçesinde D-100 karayolunda yolcu indirmek üzere duran özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
D-100 karayolu Cevizli Köprüsü altında Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda 34 RT 1907 plakalı otomobil, Aziz E.'nin kullandığı ve durakta yolcu indiren 34 DD 8720 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ismi henüz öğrenilemeyen otomobil şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D-100 karayolunda iki şerit trafiğe kapatılırken otobüs şoförü Aziz E. ifadesi alınmak üzere Maltepe Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Cevizli, Maltepe, Güncel, Haber

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