Haberler » 3. Sayfa » (ÖZEL) Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler - Haberler

(ÖZEL) Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler

Avcılar'da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yeyip olay yerinden kaçtı.

13.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:37(ÖZEL) Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler
'da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yeyip olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı. Önce İş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı. İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi. Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören site güvenliği polise verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Tekel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:51 890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı - Haberler
09:50 Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı - Haberler
09:49 Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun 'Erasmus Projesi- Bilgilendirme- Sertifika... - Haberler
09:48 Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret - Haberler
09:46 Kış aylarında araç bakımlarına dikkat - Haberler
09:39 Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi: Bizden vekil isterlerse veririm - Haberler
09:30 3 dünya şampiyonu 3 farklı hayat - Haberler
09:10 Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Haberler
08:55 Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu - Haberler
07:49 Meclis'te 15 Temmuz şehitleri tartışmasında kavga çıktı - Haberler
13.12.2019 10:01:22