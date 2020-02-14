Haberler » Güncel » Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - Haber

Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da bir mahallede, aralarında özel harekattan ekiplerin de bulunduğu 214 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

14.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:21

'da bir mahallede, aralarında özel harekattan ekiplerin de bulunduğu 214 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 68 ekipteki 214 polis ile Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, oteller ve metruk binaların yanı sıra iş yerlerinde denetim yapıldı.

Uygulamada 961 kişi sorgulandı, 14 otel, 18 iş yeri, 26 metruk bina ile 59 araç kontrol edildi.

ekipleri, çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 kişi ile 4'ü yabancı uyruklu 15 kadını fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin de görev yaptığı uygulamada, 3 araca da 702 lira cezası kesildi.

Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 00:32:03