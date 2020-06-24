Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

24.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:45
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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