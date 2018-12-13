Özel Harekat Polisinden Tatbikat

13 Aralık 2018 Perşembe 13:02



13 Aralık 2018 Perşembe 13:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu eğitimin tamamlanmasının ardından Kilyos'ta tatbikat gerçekleştirdi.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın denetlediği tatbikata, 300 özel harekat polisi katıldı.Helikopter ve zırhlı araçların da kullanıldığı tatbikatta polisler senaryo gereği havadan, sudan ve yerden belirlenen hedeflere operasyon düzenledi. Ekipler, tatbikatta rehine kurtarılması, düşmanın etkisiz hale getirilmesi gibi durumlara karşı da teknik ve taktikler sergiledi.Tatbikat sonunda eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi.