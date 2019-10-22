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Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere çeşitli illerden Kilis Öncüpınar'a gelen özel harekat polislerinin bölgeye uğurlandığı törene ilişkin video paylaşıldı.

22.10.2019 18:12Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere çeşitli illerden Kilis Öncüpınar'a gelen özel harekat polislerinin bölgeye uğurlandığı törene ilişkin video paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi. Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirterek, Allah'tan, özel harekat polislerinin yardımcısı olmasını diledi.
Videoda, konuşmanın ardından yemin eden özel harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.
Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin özel harekat." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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