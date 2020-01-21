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Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

Mersin'den, Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle uğurlandı.

21.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:20Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
'den, Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, İdlib'e gidecek personelle tek tek ilgilenen Vali Su, özel harekat polislerine yönelik yaptığı konuşmada, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın her yerinde barış ve huzurun sağlanması için yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bu anlamda özel harekat polislerimize görevlerinde başarı ve muzafferiyet diliyorum" dedi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen uğurlama programı kapsamında kurban kesilerek, güvenlik güçleri için dualar edildi. Yapılan duaların ardından Vali Su, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polislerle tek tek vedalaştı.

Uğurlama törenine Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik ve Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, özel harekat polisleri ve yakınları katıldı. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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