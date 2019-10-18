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Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.

18.10.2019 11:25Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi
Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.
İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, "Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti.
(Resul Yanbul/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Giresun, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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