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Özel Harekat Polisleri, Hakkari'ye törenle uğurlandı

Hakkari'de teröristlere yönelik yürütülen operasyonlara katılmak üzere geçici görevle bölgeye gidecek olan 63 özel harekat polisi için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

16.08.2019 14:44 Özel Harekat Polisleri, Hakkari'ye törenle uğurlandı
Hakkari'de teröristlere yönelik yürütülen operasyonlara katılmak üzere geçici görevle bölgeye gidecek olan 63 özel harekat polisi için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

Hakkari'ye gidecek olan Özel Harekat polisleri için hayvan kesilerek dualar okundu. Vali Coşkun, Milletvekili İsmail Kaya ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk, polislere kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp dönmeleri temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. - OSMANİYE

Osmaniye, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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