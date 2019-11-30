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Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

Özel harekat polisleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.

30.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:35Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı
Özel harekat polisleri, 'nin ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor.
(Sercan Ülgen/ İHA)

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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